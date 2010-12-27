Утром пассажиров Пулково напугала пожарная сигнализация

В аэропорту произошел технический сбой.

В Пулково утром в понедельник, 9 сентября, пассажиров испугала сработавшая пожарная сигнализация. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на путешественников.

Около 7:30 пассажиры, которые находились у зоны посадки, почувствовали запах гари. Сотрудники аэропорта заверили, что никаких причин для паники и беспокойства нет.

В пресс-службе Пулково подтвердили, что в аэропорту сработала пожарная сигнализация. Однако, никакого пожара не было, это был просто технический сбой. Сейчас Пулково работает в штатном режиме.

Ранее р ейсы из Петербурга в Лондон отменили из-за забастовки британских пилотов.

Фото: Piter.TV