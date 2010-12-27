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Утром пассажиров Пулково напугала пожарная сигнализация
Сегодня, 10:32
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nastya960

Утром пассажиров Пулково напугала пожарная сигнализация

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В аэропорту произошел технический сбой.

В Пулково утром в понедельник, 9 сентября, пассажиров испугала сработавшая пожарная сигнализация. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на путешественников.

Около 7:30 пассажиры, которые находились у зоны посадки, почувствовали запах гари. Сотрудники аэропорта заверили, что никаких причин для паники и беспокойства нет.

В пресс-службе Пулково подтвердили, что в аэропорту сработала пожарная сигнализация. Однако, никакого пожара не было, это был просто технический сбой. Сейчас Пулково работает в штатном режиме.

Ранее рейсы из Петербурга в Лондон отменили из-за забастовки британских пилотов.

Фото: Piter.TV

Теги: пожарная сигнализаци, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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