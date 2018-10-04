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В ТРК "Родео Драйв" эвакуируют посетителей из-за задымления
Сегодня, 19:13
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EvaRaskol

В ТРК "Родео Драйв" эвакуируют посетителей из-за задымления

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В ресторане дым затянуло в вентиляцию.

Вечером 1 сентября в ТРК "Родео Драйв" случилось задымление, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о задымлении на кровле торгово-развлекательного комплекса, расположенного в Калининском районе города, спасатели получили в 18:42. Сотрудники МЧС прибыли на место через 5 минут. 

Всех посетителей "Родео Драйв" эвакуируют из здания. 

По предварительной информации, в ресторане при прогреве печи дым затянуло в вентиляцию. По данному факту проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Московском районе загорелся грузовой фургон.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: задымление, родео драйв
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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