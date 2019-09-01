Видео: в Московском районе горит грузовой фургон

Его пытались потушить огнетушителями.

Днем 1 сентября в Московском районе Петербурга загорелся грузовой фургон, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На видео с места происшествия видно, что автомобиль Ford Transit уже горит полностью: огонь распространился по салону и крыше фургона. Прохожие пытались справиться с огнем своими силами, рядом с грузовиком заметно много огнетушителей. Однако лишь спасатели смогли потушить Ford за пять минут.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте пожара работают сотрудники МЧС. Причины возгорания устанавливаются.

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Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"