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Петербурженку обвиняют в продаже десятилетней дочери за 5 тысяч рублей
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Петербурженку обвиняют в продаже десятилетней дочери за 5 тысяч рублей

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В выходные ребенка "сдавали" за деньги взрослому мужчине.

В четверг, 11 апреля, стало известно о том, что петербурженку обвиняют в продаже десятилетней дочери за 5 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru. 

Как оказалось, старший сын обнаружил возмутительную переписку в телефоне обвиняемой. Женщина отдавала девочку "для личного пользования" взрослому мужчине. Стоимость такой услуги составляла от 5 до 10 тысяч рублей. Брат несовершеннолетней показал эту переписку своему отцу. Отметим, что мужчина живет отдельно. Ранее суд выписал запрет на встречи с дочерью. Теперь отец может видеть ребенка лишь по два часа по четвергам.

По словам петербуржца, мать девочки систематически употребляет наркотические вещества и нигде не работает.

В данный момент произошедшее расследует Следственный комитет.

Ранее мы сообщали о том, что В центре города сотрудники пекарни оштрафованы на 100 тысяч рублей

Фото:pixabay

 

 

Теги: новости спб, общество, петербурженка продавала дочь, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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