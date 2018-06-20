В выходные ребенка "сдавали" за деньги взрослому мужчине.

В четверг, 11 апреля, стало известно о том, что петербурженку обвиняют в продаже десятилетней дочери за 5 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Как оказалось, старший сын обнаружил возмутительную переписку в телефоне обвиняемой. Женщина отдавала девочку "для личного пользования" взрослому мужчине. Стоимость такой услуги составляла от 5 до 10 тысяч рублей. Брат несовершеннолетней показал эту переписку своему отцу. Отметим, что мужчина живет отдельно. Ранее суд выписал запрет на встречи с дочерью. Теперь отец может видеть ребенка лишь по два часа по четвергам.

По словам петербуржца, мать девочки систематически употребляет наркотические вещества и нигде не работает.

В данный момент произошедшее расследует Следственный комитет.

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Фото:pixabay