В заведении нелегально трудились мигранты.

В центре города сотрудники пекарни оштрафованы на 100 тысяч рублей. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как оказалось, в заведении трудились мигранты. По результатам проверки ООО "НеваКом" сотрудники ведомства выяснили, что молодые люди не имеют документы, которые дают им право работать в России.

В результате ведомственные органы возбудили 4 административных дела по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства". Кроме того, должностные лица выплатят штрафы по 35 тысяч рублей.

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