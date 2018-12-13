В петербургском "Зелёном Марафоне" примут участие более 10 тысяч человек

Традиционный забег пройдет в День защиты детей в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
В Северной столице в мероприятии примут участие более 10 тысяч человек. Забег пройдёт на дистанцию в 4,2 км для взрослых, а также будут организованы специальные забеги для детей разных возрастов на дистанцию 420 м. Принять участие в марафоне может любой желающий, регистрация будет открыта в парке 300-летия с 9.30. Массовый забег стартует ровно в полдень.
Практически вся территория парка 300-летия на один день превратится в fun-зону, где для участников "Зелёного Марафона" будут организованы игры, развлекательно-образовательные активности, в том числе VR-урок финансовой грамотности. На главной сцене выступят танцевальные и музыкальные коллективы.
Важной составляющей праздника станет сбор пожертвований в адрес детей с ограниченными возможностями. На собранные средства будут закуплены тренажёры и специальное оборудование, которое поможет многим буквально встать на ноги.
Кроме этого в рамках "Зелёного Марафона" пройдёт флешмоб в поддержку проекта "Единая карта петербуржца".
Фото: предоставлено организаторами
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