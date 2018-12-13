Участники "Зеленого Марафона" соберут из пазлов макет Единой карты петербуржца

Площадь макета составит 15 квадратных метров.

В субботу, 1 июня, в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится восьмой по счету "Зеленый марафон" Сбербанка. В рамках события участники соберут из пазлов макет Единой карты петербуржца площадью 15 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Участников марафона ждет масса интересных событий. Для всех желающих проведут VR-урок Финансовой грамотности, на одной из площадок события выступят музыкальные и танцевальные коллективы. Кульминацией станет массовый забег на дистанцию 4,2 км. Ко Дню защиты детей пройдет специальный забег для юных участников марафона на 420 м.

Принять участие в "Зеленом Марафоне" Сбербанка может каждый желающий. Для этого необходимо до 27 мая зарегистрироваться на сайте greenmarathon.ru или в день проведения забега – в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Видео: Piter.TV