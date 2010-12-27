В петербургском ЗакСе снова обсудили квесты

Главным выводом заседания стал акцент на классификации комнатных игр.

25 октября комитет по законодательству петербургского ЗакСа снова обсудил законопроект о квестах на заседании. К участию пригласили детского психолога, правоохранителей и представителей игровой индустрии.

Оппозиционер Борис Вишневский предложил три поправки, несмотря на то, что в ходе предыдущего заседания высказывался против самой идеи законопроекта. Член "Единой России" Александр Ходосок отметил, что депутаты не стремились запрещать детям ходить на квесты, а лишь хотели оградить несовершеннолетних от опасных для жизни комнатных игр. Термин "квест" планировали ввести в законодательство.

Психолог Юлия Довженко, присоединившаяся к обсуждению, сказала, что игры необходимо классифицировать, чтобы они не навредили детям. Но игры как таковые ребенку необходимы для познания мира. Гендиректор компании "I Locked" Евгений Ощепков тоже предложил свои поправки в некоторых формулировках. Он отметил, что в "демонизации" квестов виноваты недобросовестные организаторы, нарушающие правила.

Депутат Сергей Купченко назвал главной проблемой сами игры, а не "комнаты или клетки". Александр Рассудов поддержал коллегу и добавил, что классификация важна, иначе под запрет рискует попасть, например, интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", также проходящая в закрытой комнате.

Заседание завершилось созданием рабочей группы, готовой заняться составлением поправок. В ней будут участвовать и депутаты, и представители бизнеса.

В ЗакСе уже обсуждали эту инициативу, она вызвала много споров.

Фото: Piter.TV