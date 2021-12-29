Чиновники из Смольного могут перейти в ЗакС на место руководителя аппарата и пресс-секретаря

Часть сотрудников уволили после начала работы депутатов нового созыва.

В Законодательном собрании в ближайшее время произойдут новые назначения. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на городской парламент.

По данным издания, новым руководителем аппарата Законодательного собрания может стать чиновник из комитета территориального развития Денис Царегородцев. На протяжении 9 лет это место занимал полковник и преподаватель Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Михаил Субботин.

На место главы пресс-службы вместо Елены Гаврищук претендует пресс-секретарь администрации Невского района Наталья Жохова.

Официально о назначениях пока не сообщалось. Информация о массовых увольнениях появилась в начале января 2022 года.

Фото: Piter.tv