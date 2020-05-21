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В петербургском ЗакСе рассмотрят проект бюджета города на ближайшие три года
Сегодня, 10:22
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В петербургском ЗакСе рассмотрят проект бюджета города на ближайшие три года

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Депутаты обсудят губернаторский законопроект, направленный на расширение поддержки совершеннолетних детей-сирот.

Сегодня, 29 ноября, пройдет заседание Законодательного собрания Петербурга. На нем будет рассмотрен проект бюджета города на ближайшие три года. Об этом сообщил в своем tg-канале Председатель ЗакСа Александр Бельский. 

Депутаты обсудят губернаторский законопроект, направленный на расширение поддержки совершеннолетних детей-сирот. Власти предлагают выделять средства на закупку мебели и бытовой техники в квартиры выпускников детских домов. Сейчас повзрослевшим сиротам предоставляют пустые квартиры с отделкой. Молодым людям и девушкам приходится покупать мебель за свой счет. 

Кроме того, в депутаты обсудят продление моратория на городской закон о комплексном развитии территорий.

Ранее на Piter.tv: доходы бюджета Санкт-Петербурга от платной парковки за 9 месяцев превысили 2 млрд рублей.

Фото: Телеграм / Спикер Бельский

Теги: бюджет петербурга, закс, квартиры для сирот, сироты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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