В петербургском ЗакСе рассмотрят проект бюджета города на ближайшие три года

Депутаты обсудят губернаторский законопроект, направленный на расширение поддержки совершеннолетних детей-сирот.

Сегодня, 29 ноября, пройдет заседание Законодательного собрания Петербурга. На нем будет рассмотрен проект бюджета города на ближайшие три года. Об этом сообщил в своем tg-канале Председатель ЗакСа Александр Бельский.

Депутаты обсудят губернаторский законопроект, направленный на расширение поддержки совершеннолетних детей-сирот. Власти предлагают выделять средства на закупку мебели и бытовой техники в квартиры выпускников детских домов. Сейчас повзрослевшим сиротам предоставляют пустые квартиры с отделкой. Молодым людям и девушкам приходится покупать мебель за свой счет.

Кроме того, в депутаты обсудят продление моратория на городской закон о комплексном развитии территорий.

Ранее на Piter.tv: доходы бюджета Санкт-Петербурга от платной парковки за 9 месяцев превысили 2 млрд рублей.

Фото: Телеграм / Спикер Бельский