В петербургском ЗакСе окончательно приняли закон о расселении коммуналок и доступном жилье

На улучшение жилищных условий для 15,5 тысячи семей в 2022-2024 году из городского бюджета планируется выделить 57,2 млрд рублей.

Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в третьем чтении законопроект о внесении изменений в местные законы, которые коснулись программ "Молодёжи — доступное жильё", "Расселение коммунальных квартир" и "Развитие долгосрочного жилищного кредитования". Его приняли в среду, 26 января, на внеочередном пленарном заседании в Мариинском дворце.

На улучшение жилищных условий для 15,5 тысячи семей в 2022-2024 году из городского бюджета планируется выделить 57,2 млрд рублей. Так, 2 590 семей получат социальные выплаты, в частности 1 972 молодых. Деньги по федеральной программе предоставят еще 437, а 3 744 дадут займы.

Добавим, что в ходе второго чтения этого законопроекта законопроекта парламент не утвердил ни одной поправки от "Яблока". Так, например, фракция предлагала включить в перечень лиц молодых ученых, которые могут претендовать на жильё от государства.

Ранее в петербургском парламенте представили поправки в закон об иноагентах. Участники рабочей группы считают, что получение суммы менее 50 тысяч рублей не должно быть поводом для включения в реестр.

Фото: Piter.tv