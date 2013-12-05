В петербургском ТЦ "Французский бульвар" откроется пункт вакцинации

Он появится до конца недели.

До конца недели в ТЦ "Французский бульвар" на Ленинском проспекте в Петербурге откроется пункт вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского района. Кроме того, прививку от коронавируса можно сделать и в районных поликлиниках №43, 23 и 88.

Только за прошедшие сутки первично привито 18 471 человек, а вторично вакцинировались 4 648 человек. С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 924 844 человека, из них 716 855 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее мы писали, что в Цирке на Фонтанке откроется пункт вакцинации без предварительной записи.

Фото: Piter.tv