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В петербургском ТЦ "Французский бульвар" откроется пункт вакцинации
Вчера, 21:54
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В петербургском ТЦ "Французский бульвар" откроется пункт вакцинации

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Он появится до конца недели.

До конца недели в ТЦ "Французский бульвар" на Ленинском проспекте в Петербурге откроется пункт вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского района. Кроме того, прививку от коронавируса можно сделать и в районных поликлиниках  №43, 23 и 88.

Только за прошедшие сутки первично привито 18 471 человек, а вторично вакцинировались 4 648 человек. С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 924 844 человека, из них 716 855 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее мы писали, что в Цирке на Фонтанке откроется пункт вакцинации без предварительной записи.

Фото: Piter.tv

Теги: пункт вакцинации, тц французский бульвар
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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