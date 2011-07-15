В МО №72 Петербурга выбрали главу местной администрации

Ею стала Ольга Тенищева.

Муниципальный Совет МО №72 выбрал новую главу местной администрации, сообщается в "Новостях Купчино" ВКонтакте. Ею стала Ольга Тенищева. Решение было принято 21 ноября.

Тенищева является участницей общественного объединения "Штаб Купчино" и активисткой общественной кампании "Защитим парк Интернационалистов!".\

Ранее пост главы занимал Илья Бондарев, но за него на голосовании отдали свои голоса лишь пятеро из 19, остальные 14 проголосовали за Тенищеву.

Ранее мы писали, что скрупулезная проверка ЗакСом Федерации профсоюзов СПб и ЛО началась с обращений

Фото: Новости Купчино / ВКонтакте