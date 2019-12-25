МО "Ульянка" не распустят

Суд не нашел оснований для роспуска муниципального образования.

В пятницу, 18 декабря, Кировский районный суд Петербурга 18 декабря прекратил производство по делу о муниципальном образовании "Ульянка", сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Истец, депутат "Единой России" Мария Мартынюк заявляла, что муниципальный совет не собирался больше трех месяцев подряд – такое бездействие является основанием для роспуска совета, однако суд решил иначе. Заместитель главы МО Павел Кондрашов отметил, что доказательную базу собирал депутат Законодательного собрания: истец предъявил письма от вице-губернатор Александра Бельского на обращения депутата ЗакСа Сергея Никешина.

Как отметила "Фонтанка", на будущих парламентских выборах в 2021 году Никешин и Кондрашов могут стать соперниками.

Ранее мы писали, что МО "Ульянка" предложили покинуть Совет петербургских муниципальных образований.

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