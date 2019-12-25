МО "Ульянка" предложили покинуть Совет петербургских муниципальных образований

С соответствующим предложением депутат обратился к главе МО.

Депутат петербургского муниципального округа "Ульянка" Павел Кондрашов предложил главе совета МО выйти из Совета муниципальных образований Петербурга. Аналогичным образом поступили депутаты от "Партии Роста" еще в четырех округах. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

С соответствующими инициативами также выступили депутаты в МО "Петергоф", "Южно-Приморский", "Нарвский округ", МО №54. Они считают, что председатель Совета муниципальных образования Всеволод Беликов устроил "политическую расправу над независимыми кандидатами".

Муниципальные депутаты от "ПАРТИИ РОСТА" убеждены, что лишение их коллег, избранных в 2019 году, полномочий расценивается как искажение волеизъявления граждан, пересмотр итогов выборов и способ избавиться от политических оппонентов. написал Кондрашов.

Предложение петербуржцев связано с тем, что ранее несколько депутатов лишили их мандатов из-за ошибок в налоговых декларациях. Так поступили, например, с Анной Каруличевой из МО "Нарвский округ".

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