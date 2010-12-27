В школе Петербурга родители заплатили 200 тыс. рублей за бесплатную секцию

Мошенники требовали деньги за занятия по водному полу и спортивному плаванью.

Прокуратура Красносельского района обнаружила в школе №546 финансовые манипуляции с бесплатными секциями. С декабря 2016 по декабрь 2018 года от родителей требовали на них деньги, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Мошенничеством занимались неустановленные лица из числа сотрудников школы. Они договаривались с родителями на оплату секции по водному полу и спортивному плаванью. В стоимость входили сами занятия, а также участие в спортивных соревнованиях и переезды к местам сборов. Между тем, секция была бесплатной.

Общая сумма ущерба составила не менее 200 тыс. рублей. Материалы проверки прокуратура отправила в следственный орган, который будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину".

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