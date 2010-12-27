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В Приозерском районе неизвестный украл собаку у посетительницы базы отдыха
Сегодня, 11:59
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Alena_Zinovieva

В Приозерском районе неизвестный украл собаку у посетительницы базы отдыха

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Животное породы Джек-рассел-терьер имеет паспорт и чип.

В воскресенье, 14 июля, в базе отдыха "Парус" в Приозерском районе Ленобласти произошла кража. В полицию обратилась женщина и заявила, что у нее пропала дорогая собака породы Джек-рассел-терьер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала, что злоумышленник похитил пса по кличке Бруно из номера гостиницы. Она отметила, что у собаки есть паспорт и чип. Грабитель поместил животное в сумку, которую положил в иномарку и скрылся с места происшествия.

По факту случившего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент стражи порядка разыскивают похитителя.

Ранее мы писали, что двое неизвестных украли из квартиры в Петергофе далматинца.

Фото: Piter.TV

Теги: джек рассел терьер, кража, похищение собаки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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