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В школе Колпинского района прокомментировали инцидент с радужным флагом
Сегодня, 13:28
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nadezhda_sib

В школе Колпинского района прокомментировали инцидент с радужным флагом

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На данный момент флаг уже сняли.

У школы №511 в Колпинском районе Петербурга рядом с российским оказался радужный флаг. В образовательном учреждении назвали это "диверсией", узнал "78.ru". 

По словам завуча школы, флаг провисел недолго. Сейчас в здании проходит ЕГЭ. 

Ранее новость появилась в социальных сетях. По словам автора, пост вызвал негативную реакцию со стороны школы. Ученице, которая выложила фото, стали поступать угрозы от педагога. 

В начале июля стало известно, что на Козлова молодые люди попытались сжечь флаг России. 

Фото: vk.com/unreleased_dtp

Теги: радужный флаг, флаг, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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