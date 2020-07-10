В школе Колпинского района прокомментировали инцидент с радужным флагом

На данный момент флаг уже сняли.

У школы №511 в Колпинском районе Петербурга рядом с российским оказался радужный флаг. В образовательном учреждении назвали это "диверсией", узнал "78.ru".

По словам завуча школы, флаг провисел недолго. Сейчас в здании проходит ЕГЭ.

Ранее новость появилась в социальных сетях. По словам автора, пост вызвал негативную реакцию со стороны школы. Ученице, которая выложила фото, стали поступать угрозы от педагога.

В начале июля стало известно, что на Козлова молодые люди попытались сжечь флаг России.

Фото: vk.com/unreleased_dtp