На Козлова молодые люди попытались сжечь флаг России

Они успели его только порвать на несколько частей.

Накануне около девяти часов вечера в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что в Кировском районе несколько неизвестных людей сорвали и сожгли государственный флаг Российской Федерации. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что инцидент произошел у дома № 45 корпус 1 по улице Козлова. В сожжении флага участвовали две девушки и трое парней в возрасте 20-25 лет.

Компании не удалось сжечь флаг, они успели только порвать его на несколько частей. Злоумышленников ищет полиция.

Петербуржец напал на мужчину из-за электросамоката в Приморском районе города.

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