Петербургская школа Грота примет 370 детей в новом учебном году

После реконструкции в учреждении оборудовали множество учебных зон.

Школа-интернат №1 имени Грота готова встречать воспитанников 1 сентября. Как рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству, территорию учреждения для детей с нарушениями зрения преобразовали в ходе масштабной реконструкции.

Школа примет более 370 детей в новом учебном году, для ребят начнут работу сразу несколько зон: сенсорная площадка, позволяющая адаптироваться к городской среде, звуковая зона с игровыми элементами и прудом с мостиком. Также на территории школы есть "Сад ощущений" с тактильными поверхностями и покрытиями, где дети смогут отработать навыки ориентирования в пространстве и "Аптекарский огород" с посадками трав и прогулочными дорожками.

Есть в школе и спортивная зона с футбольным полем, беговой дорожкой и гимнастической площадкой. Кроме того, забор школы украсили абстрактными графическими рисунками, созданными по методике изучения восприятия плоховидящими детьми различных художественных произведений.

Петербургским школам разрешили провести линейки 1 сентября.

Фото: gov.spb.ru