Главврач поликлиники №17 рассказал, сколько петербуржцев заболели после вакцинации

В больнице среди привитых заболели менее 3%.

Врачи сошлись на том, что вакцинация — не является гарантом безопасности. Вот и главный врач поликлиники №17 Красногвардейского района Петербурга Андрей Романов рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что в больнице среди привитых заболели менее 3%.

На сегодня из 57 тысяч петербуржцев, вакцинированных от коронавируса, в легкой форме заболело 1659 человек.

В начале октября председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что среди госпитализированных с ковидом 8-10% составляют вакцинированные. Те, кто вакцинировался, а затем умер от коронавируса или с диагностированным COVID-19, тоже есть. Около 90% из них — люди старше 60 лет.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 690 559 человек, а 1 876 591 человек полностью завершили цикл вакцинации. В настоящее время в Петербурге работают 175 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильных. Также за неделю в Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации.

Фото: Piter.TV