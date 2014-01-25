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Главврач поликлиники №17 рассказал, сколько петербуржцев заболели после вакцинации
Сегодня, 22:00
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Главврач поликлиники №17 рассказал, сколько петербуржцев заболели после вакцинации

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В больнице среди привитых заболели менее 3%. 

Врачи сошлись на том, что вакцинация — не является гарантом безопасности. Вот и главный врач поликлиники №17 Красногвардейского района Петербурга Андрей Романов рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что в больнице среди привитых заболели менее 3%. 

На сегодня из 57 тысяч петербуржцев, вакцинированных от коронавируса, в легкой форме заболело 1659 человек. 

В начале октября председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что среди госпитализированных с ковидом 8-10% составляют вакцинированные. Те, кто вакцинировался, а затем умер от коронавируса или с диагностированным COVID-19, тоже есть. Около 90% из них — люди старше 60 лет. 

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 690 559 человек, а 1 876 591 человек полностью завершили цикл вакцинации. В настоящее время в Петербурге работают 175 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильных. Также за неделю в Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации.

Фото: Piter.TV

Теги: больница, главврач
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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