В Петербурге работают 175 пунктов вакцинации

Также действуют 45 мобильных пунктов.

На сегодняшний день горожане могут поставить прививку от коронавируса в 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов, сообщили в комздраве.

Также в пилотном режиме продолжает работу прививочный пункт в отделении "Почты России", расположенном на проспекте Культуры, 12. Привиться там от ковид можно только по будням с 9 до 15 часов.

По данным ведомства, первую прививку поставили 1 690 559 человек. Полностью цикл завершили 1 878 591 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге заканчивается вакцина "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv