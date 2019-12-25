В петербургской подземке рассказали о предназначении железных ящиков на "Московской"

Модули помогают проводить в тоннелях станции ремонтные работы.

Странные железные ящики в человеческий рост, установленные на станции метро "Московская", вызвали вопросы среди петербуржцев. В пресс-службе городской подземки ответили, для чего на платформе возвели эти "бункеры".

Четыре крупных модуля установили посередине платформы, значительно ограничив пассажирам проход, однако в метро установку "ящиков" назвали вынужденной мерой. Как выяснилось, на станции идет капитальный ремонт перегонных тоннелей и находящихся рядом с ними сооружений в части тоннельной гидроизоляции, работы ведутся по ночам. Однако оборудование для ремонта нельзя хранить в самих тоннелях, поэтому сотрудники приспособили часть платформы под временный склад для необходимых в работе предметов.

Капремонт тоннелей на станции планируется завершить к концу текущего года.

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Фото: пресс-служба петербургского метрополитена