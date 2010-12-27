В петербургской подземке рассказали, что запрещается делать машинистам

Для каждого управляющего поездом есть одно важнейшее правило.

Стало известно, что запрещено делать машинистам в петербургском, да и не только, метрополитене. О самом главном правиле для управляющих поездами рассказали в пресс-службе подземки.

Как выяснилось, музыка, радио и телефон – главные табу для машиниста. Сотрудникам метро, сидящим во главе поезда, запрещено отвлекаться на что-то постороннее. Машинист должен слушать диспетчера и пассажиров, ведь сидящие в вагонах люди при случае могут связаться с ним лишь по экстренной связи. Произойти может всякое: важное сообщение от диспетчера или крик помощи от пассажиров, рядом с которыми стало плохо попутчику.

Наушники, включенная громко музыка строго караются, вплоть до увольнения. Также в кабине машинист должен быть один, посторонние также отвлекают внимание, как и радио. Даже если этот посторонний – другой машинист. Редкое исключение составляют случаи, когда на линии выходит ученик, отрабатывающий практику, и он обязательно сопровождается наставником.

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Фото: Piter.tv