В петербургской клинике высоких медицинских технологий 15 пациентов заразились COVID-19

Отмечается, что тесты на коронавирус были взяты у 300 сотрудников клиники и у всех пациентов.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ у 15 человек выявили COVID-19. Об этом сообщается на сайте университета.

Известно, что среди зараженных также медперсонал. По состоянию на 18 апреля положительными оказались тесты 9 врачей.

По состоянию на 20:00 18 апреля всего выявлено: 35 пациентов, из которых 14 (13.04.2020 — 10, 15.04.2020 — 4) переведены в СПбГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" сказано в сообщении

Отмечается, что тесты на коронавирус были взяты у 300 сотрудников клиники и у всех пациентов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото:pixabay