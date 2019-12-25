В петербургское метро раньше срока поступил новый состав для "красной" линии

Он будет курсировать по 1-й линии.

В Петербурге продолжается обновление подвижного состава на "красной" ветке метро. Об этом сообщила пресс-служба "Санкт-Петербургского метрополитена".

В электродепо "Автово" прибыл восьмивагонный состав красного цвета. Его изготовили на два месяца раньше срока. Он стал 24-м по счету. После окончания приемочных мероприятий он будет курсировать по 1-й линии метро.

Вагон новой модели позволяет экономить до 30% электроэнергии, у него более плавный ход, улучшенная самоизоляция.

Обновление составов на "красной" ветке началось в 2016-м году.

Ранее стало известно, что "Метрострой" освоил порядка 6 миллиардов рублей за пять месяцев.

Фото: Piter.TV