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В петербургское метро раньше срока поступил новый состав для "красной" линии
Сегодня, 11:28
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nadezhda_sib

В петербургское метро раньше срока поступил новый состав для "красной" линии

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Он будет курсировать по 1-й линии.

В Петербурге продолжается обновление подвижного состава на "красной" ветке метро. Об этом сообщила пресс-служба "Санкт-Петербургского метрополитена".

В электродепо "Автово" прибыл восьмивагонный состав красного цвета. Его изготовили на два месяца раньше срока. Он стал 24-м по счету. После окончания приемочных мероприятий он будет курсировать по 1-й линии метро. 

Вагон новой модели позволяет экономить до 30% электроэнергии, у него более плавный ход, улучшенная самоизоляция. 

Обновление составов на "красной" ветке началось в 2016-м году. 

Ранее стало известно, что "Метрострой" освоил порядка 6 миллиардов рублей за пять месяцев. 

Фото: Piter.TV

Теги: вагон, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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