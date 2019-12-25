"Метрострой" освоил порядка 6 миллиардов рублей за пять месяцев

Удалось также стабилизировать вопрос с выплатой текущих зарплат.

За пять месяцев текущего года "Метрострой" освоил порядка 6 миллиардов рублей, каждый месяц выполнялось работ на 1-1.5 миллиарда рублей. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на организацию.

Отмечается, что положительных финансовых показателей в компании достигли благодаря введению щитовой проходки по строительству тоннелей Красносельско-Калининской линии, проходки наклонного хода станции "Горный институт" и участка Большой кольцевой линии в московском метро, где используется петербургская техника. В "Метрострое" подчеркнули, что производственная программа по реализации госконтрактов выполняется в полной мере.

Удалось также стабилизировать вопрос с выплатой текущих зарплат метростроевцам, хотя в ходе весенней корректировки на метро потратят почти на 5 млрд рублей меньше.

Ранее мы рассказывали, что аппараты по продаже масок и перчаток уберут со станций петербургского метро до 23 июня.

Фото: Piter.TV