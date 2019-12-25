Аппараты по продаже масок и перчаток уберут со станций петербургского метро до 23 июня

Срок договора на размещение аппаратов истек 13 июня.

Вендинговые аппараты по продаже средств индивидуальной защиты уберут со станцией метрополитена Петербурга до 23 июня. Об этом сообщил "Интерфакс".

Дело в том, что последний день действия договоров между властями и вендинговыми компаниями ― 12 июня. Затем в течением 10 дней аппараты демонтируют и вывезут с территории метро. Продлевать договор не планируют.

Всего на станциях было установлено 60 вендинговых аппаратов с масками, перчатками и антисептиками. Их установили перед тем, как в городе ввели обязательный масочно-перчаточный режим. Вход в метрополитен без СИЗ был запрещен.

Всего свои аппараты установили 3 организации. Ранее мы рассказали о том, может ли быть такой бизнес прибыльным.

Фото: Piter.TV