В автопарк Петербурга поступили первые пять автобусов на природном газе

Всего в город поступят 20 автобусов.

Во вторник, 2 ноября, в Петербург прибыли первые пять из двадцати автобусов на компримированном природном газе. Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

В новых автобусах установлены современные системы оплаты проезда, USB-зарядки. Салон рассчитан на 89 человек, а количество мест для сидения составляет 28.

Отмечается, что у данных автобусов есть система интеллектуальной помощи водителю, которая позволит повысить безопасность на маршрутах, где они будут работать.

Маршруты, на которые выйдет новая техника, определят позже.

Ранее мы писали, что в Петербурге стали активнее использовать газомоторное топливо.

Фото: Пассажиравтотранс / Telegram