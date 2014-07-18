В Петербурге стали активнее использовать газомоторное топливо

В 1,5 раза выросло потребление природного газа.

В Петербурге стали активнее использовать природный газ в качестве моторного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году, с января по сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 1,5 раза выросло потребление природного газа в качестве моторного топлива.

Общественный транспорт постепенно переходит на экологичные и экономичные виды топлива. Также для этих целей власти города закупают новые автобусы. Сегодня на природном газе работают 631 автобус. В ближайшие три года на природный газ планируется перевести весь общественный транспорт и коммунальную технику – необходимо переоборудовать 875 единиц техники. На эти цели из городского и федерального бюджетов предусмотрена субсидия в размере 21 млн рублей.

Также на природный газ планируется перевести 26 котельных Минобороны. К 2026 году практически все городские котельные будут работать на экологичном топливе.

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