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В петербургских вузах работают более 70 тыс. преподавателей
Сегодня, 15:31
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В петербургских вузах работают более 70 тыс. преподавателей

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Учреждено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Санкт-Петербурга".

19 ноября в России отмечается День преподавателя высшей школы. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник отметил, что в университетах Северной столицы работают более 73 тыс. преподавателей. 

Петербургские вузы готовят квалифицированных специалистов во всех областях. Глубокие знания, которые получают студенты, – это  залог будущего России, укрепления технологического суверенитета нашей страны.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, учреждено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Санкт-Петербурга". Первые награды вручат в этом году на открытии Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона. 

Ранее мы рассказывали о том, что в честь 250-летия в Горном университете установили памятник Екатерине II.

Фото: Piter.TV

Теги: вузы петербурга, преподаватели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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