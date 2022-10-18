В петербургских вузах работают более 70 тыс. преподавателей

Учреждено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Санкт-Петербурга".

19 ноября в России отмечается День преподавателя высшей школы. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник отметил, что в университетах Северной столицы работают более 73 тыс. преподавателей.

Петербургские вузы готовят квалифицированных специалистов во всех областях. Глубокие знания, которые получают студенты, – это залог будущего России, укрепления технологического суверенитета нашей страны. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, учреждено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Санкт-Петербурга". Первые награды вручат в этом году на открытии Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона.

Ранее мы рассказывали о том, что в честь 250-летия в Горном университете установили памятник Екатерине II.

Фото: Piter.TV