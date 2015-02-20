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В петербургских стационарах для больных коронавирусом свободно 45% коек
Сегодня, 20:59
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kraratau27

В петербургских стационарах для больных коронавирусом свободно 45% коек

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Со следующей недели начнут работать в обычном режиме три больницы.

Сегодня в Петербурге развернуто 9 273 койки для больных COVID-19. Чуть больше 4 тысяч из них свободны. Это составляет около 45% от общей доли мест в стационарах Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

С понедельника к обычному формату работы вернутся Многопрофильная больница № 2, Городская больница № 33 и Клиническая больница святого Луки.

По данным комитета здравоохранения, доля тяжелых больных в ковидных стационарах составляет 25%. К аппаратам ИВЛ подключено  217 человек.

Ранее в Piter.tv сообщали, что во время пандемии петербуржцы сильнее полюбили коворкинги. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: больницы, коронавирус, петербург, стационары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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enavenov
Сегодня 21:11

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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