В петербургских стационарах для больных коронавирусом свободно 45% коек

Сегодня в Петербурге развернуто 9 273 койки для больных COVID-19. Чуть больше 4 тысяч из них свободны. Это составляет около 45% от общей доли мест в стационарах Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
С понедельника к обычному формату работы вернутся Многопрофильная больница № 2, Городская больница № 33 и Клиническая больница святого Луки.
По данным комитета здравоохранения, доля тяжелых больных в ковидных стационарах составляет 25%. К аппаратам ИВЛ подключено 217 человек.
Ранее в Piter.tv сообщали, что во время пандемии петербуржцы сильнее полюбили коворкинги.
Фото: Piter.tv
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