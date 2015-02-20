В петербургских стационарах для больных коронавирусом свободно 45% коек

Со следующей недели начнут работать в обычном режиме три больницы.

Сегодня в Петербурге развернуто 9 273 койки для больных COVID-19. Чуть больше 4 тысяч из них свободны. Это составляет около 45% от общей доли мест в стационарах Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

С понедельника к обычному формату работы вернутся Многопрофильная больница № 2, Городская больница № 33 и Клиническая больница святого Луки.

По данным комитета здравоохранения, доля тяжелых больных в ковидных стационарах составляет 25%. К аппаратам ИВЛ подключено 217 человек.

Ранее в Piter.tv сообщали, что во время пандемии петербуржцы сильнее полюбили коворкинги.

Фото: Piter.tv