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Петербуржцы сильнее полюбили коворкинги
Сегодня, 19:41
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kraratau27

Петербуржцы сильнее полюбили коворкинги

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Заполняемость пространств для работы и учебы составила 75-80% в прошлом году.

В прошлом году в Петербурге увеличилось число посетителей коворкингов. Заполняемость помещений составила более 75% процентов. 

Вместе с посетителями увеличилось и количество креативных пространств. Их стало вдвое больше. Почти все коворкинги находятся в Центральном и Петроградском районах. 

В 2021 году планируется открыть почти 20 тыс квадратных метров молодежных пространств. Об этом сообщила вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

Ранее в Piter.tv сообщали, что Смольный потратил на финансирование конкурсов для молодых ученых 94 млн рублей.

Фото: pixabay

Теги: коворкинг, недвижимость, петербург, работа, развлечения, учеба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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enavenov
Сегодня 21:12

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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