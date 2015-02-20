В прошлом году в Петербурге увеличилось число посетителей коворкингов. Заполняемость помещений составила более 75% процентов.
Вместе с посетителями увеличилось и количество креативных пространств. Их стало вдвое больше. Почти все коворкинги находятся в Центральном и Петроградском районах.
В 2021 году планируется открыть почти 20 тыс квадратных метров молодежных пространств. Об этом сообщила вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина.
Ранее в Piter.tv сообщали, что Смольный потратил на финансирование конкурсов для молодых ученых 94 млн рублей.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624
Заранее большое человеческое спaсибо.