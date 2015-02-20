Петербуржцы сильнее полюбили коворкинги

Заполняемость пространств для работы и учебы составила 75-80% в прошлом году.

В прошлом году в Петербурге увеличилось число посетителей коворкингов. Заполняемость помещений составила более 75% процентов.

Вместе с посетителями увеличилось и количество креативных пространств. Их стало вдвое больше. Почти все коворкинги находятся в Центральном и Петроградском районах.

В 2021 году планируется открыть почти 20 тыс квадратных метров молодежных пространств. Об этом сообщила вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

Ранее в Piter.tv сообщали, что Смольный потратил на финансирование конкурсов для молодых ученых 94 млн рублей.

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