В петербургских школах впервые отметят День первоклассника

Первоклассники примут участие в мультимедийной интерактивной программе.

Во вторник, 29 сентября, стало известно, что в Петербурге впервые празднуют День первоклассника. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как оказалось, сегодня первоклассники примут участие в мультимедийной интерактивной программе. Детям виртуально покажут Северную столицу. Планируются, что на каждом этапе дети будут выполнять захватывающие задания. Сопровождать первоклашек будет совенок Проша.

В интерактивной программе будут участвовать 50 тысяч учеников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге высотный циклон снизит температуру до +16 градусов.

Фото:pixabay