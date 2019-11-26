В петербургских школах впервые отметят День первоклассника

Во вторник, 29 сентября, стало известно, что в Петербурге впервые празднуют День первоклассника. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Как оказалось, сегодня первоклассники примут участие в мультимедийной интерактивной программе. Детям виртуально покажут Северную столицу. Планируются, что на каждом этапе дети будут выполнять захватывающие задания. Сопровождать первоклашек будет совенок Проша.
В интерактивной программе будут участвовать 50 тысяч учеников.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге высотный циклон снизит температуру до +16 градусов.
Фото:pixabay
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