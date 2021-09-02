Ученики ЛНМО: чем уникальна их школа и почему ее нельзя закрыть

Лаборатория непрерывного математического образования включает 5 образовательных площадок, которые работа на базе школ Петербурга. Однако учебное заведение под угрозой закрытия.

Родители и ученики пытаются спасти от закрытия ЛНМО в Адмиралтейском районе. Лаборатория непрерывного математического образования – это 5 образовательных площадок на базе городских школ. В июле три учебных заведения района расторгли договор аренды с ЛНМО – школьники боятся потерять уникальный проект.

Фактически лаборатория рискует лишиться юридического адреса, потому что в школе №564 у нас находится математическая площадка и юридический адрес. Таким образом мы не сможем продолжить работу в течение достаточно большого времени. Мария Чистякова, заместитель директора ЛНМО

Особенность ЛНМО – научный подход, углубленное изучение математики, физики, биологии и инженерного дела. С 9 класса ученики изучают основы математического анализа, топологию и линейную алгебру. Ученики лаборатории и их родители рассказали Piter.TV о плюсах своей школы:

Мне кажется, важно упомянуть упор на науку в нашей школе: вне пар мы пишем наши научные работы, выступаем на турнирах юных математиков, также у нас есть система научных семинаров. В 10 классе у меня была работа по гомологической алгебре, мы рассмотрели некоторую алгебру многочленов и посчитали ее инвариант. Александра Денисова, учащаяся ЛНМО

В летней научной школе у нас были интересные занятия: экология, жизненный цикл растений, зоология беспозвоночных. Мы искали разных животных, пиявок, моллюсков, а потом их определяли по определителям. Мария Циренщикова, учащаяся ЛНМО

В нашей школе мне больше всего нравятся мои одноклассники и учителя, здесь люди все заинтересованные, дружелюбные, учителя опытные: они интересно рассказывают и сами прекрасно разбираются. А я бы еще отметил уважительное отношение к каждому ученику независимо от его стартовых знаний, отношение строится исходя из стараний и желания обучаться. Константин и Роман, учащиеся ЛНМО

Мой ребенок сам выбрал математику, в течение 6 класса они писали математические цветники, у них проходили математические бои, турниры, они состязались с белорусскими школами. У нас все это было очень живо. Наталья Хегай, мама учащегося ЛНМО

Более 40 выпускников ЛНМО стали кандидатами наук, также лаборатория ценится уникальным коллективом преподавателей.

Меня зовут Титов Александр Сергеевич, и я являюсь международным специалистом, у меня два диплома: русский и немецкий. Я конструктор и технолог радиоэлектронных средств, и сейчас занимаюсь ультразвуковыми расходомерами. ЛНМО славится тем, что ее выпускники приходят обратно в качестве преподавателей, эти выпускники являются высоко-квалифицированными специалистами, которые находятся на грани современной науки. Александр Титов, выпускник ЛНМО 2014 года

ЛНМО попросили переехать и работать в качестве площадки для дополнительного образования. Это произошло из-за расхождений частной организации с государственными учреждениями.

До учебного года осталось меньше месяца, и пока неясно: продолжат ли 600 учеников ЛНМО свои образовательные маршруты.

Видео, фото: Piter.TV, YouTube / ЛНМО