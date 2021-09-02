В Центральном районе объединят школы №183 и №197 с разными профилями

Учителя и ученики школы №183 с углубленным изучением английского языка, а также родители выступили против присоединения учебного заведения к соседней школе с другим профилем.

Школу №183 с углубленным изучением английского языка планируют объединить с соседней химико-биологической. Учителя и родители узнали об этом решении случайно и сразу обратились в отдел образования Центрального района.

До этого нас никто не собирал, ничего ни о каких планах не рассказывал, процесс слияния двух школ это не чай в сахаре помешать, это серьезный шаг, и это не должно делаться за пять минут. Сегодня у нас апрель, а с первого сентября новые дети пойдут уже в другое учебное заведение с другим названием и возможно с другой направленностью. Алексей Никонов, родитель учащегося, активист Центрального района

Активисты узнали: из двух школ могут сделать многопрофильный лицей с направлениями по физике, биологии, химии и английскому.

На сегодняшний день мы не понимаем как можно объединить два совершенно разных направления. Предлагаемые нам идеи, что это будет лицей, рождает новые вопросы: ведь лицей не подразумевает начального образования. Андрей Бойцев, родитель учащегося школы №183

В администрации района заверили: учебный процесс школы №183 и преподаватели останутся прежними, но в чем же тогда слияние?

Непонятно, почему школа №197 знала об этом уже давно, то есть они являются главными в процессе. А почему не мы или почему нет равноправного слияния: например, мы объединились и нашли хорошего независимого директора. Алексей Никонов, родитель учащегося, активист Центрального района

МК в Питере отправил запрос в комитет по образованию, чтобы понять, как дальше будет проходить учебный процесс. В пресс-службе комитета ответили: "Важно, что реорганизация позволит учащимся и педагогам обеих школ использовать материально-техническую базу, школа № 197 в 2021 году выиграла грант на 25 миллионов рублей и значительно усилила материально-техническую базу".

Педагоги и родители обеспокоены: именно директор школы №197 будет обладать приоритетным правом принимать решения.

На встрече было озвучено, что мы открываем не два лингвистических класса, как обычно, а один лингвистический и один общеобразовательный с правом выбора другого профиля в дальнейшем. Уже происходит сокращение и вымещение существующего профиля. Людмила Скива, учительница русского языка и литературы в школе №183

В 183-ей занимаются английским шесть часов в неделю, в 197-й – три часа, после слияния школ уровень языка рискует упасть.

Все учителя у нас хорошие, хорошо объясняют, английский сильный. Многие говорят, что у нас слабый английский, это не так: у нас в олимпиадах участвуют, наш мальчик выиграл в районном туре. Также у нас много призеров в олимпиадах по русскому, математике и литературе. Надежда и Вера Бойцевы, ученицы 8 класса школы №183

Также школа №183 показывает средний балл ЕГЭ по профильным предметам выше, чем химико-биологическая.

Мой отец заканчивал эту школу, и все в семье: родители и старший брат, все преподаватели английского языка, поэтому мы с женой не просто так выбирали эту школу. Михаил Делазари, родитель учащегося школы №183

В городе уже есть примеры не только объединения учебных заведений, но и выселения школы из исторического здания.

Наша история поступления сюда достаточно грустная, потому что мы живем в Калининском районе, и мою школу №142 на Арсенальной набережной закрыли. Мы уже проходили через закрытие школы, и я понимаю, к чему это может привести: на месте той школы, куда ходила я, сейчас стоит офис нефтяной компании. Виктория Поливанова, родитель учащегося школы №183

С 1 сентября изучать английский язык готовятся уже более 40 детей, однако осенью первоклассники могут пойти в другое заведение. Родители просят администрацию Петербурга сохранить педагогический коллектив, программу образования и историю школы №183.

Видео, фото: Piter.TV