В школе Красногвардейского района внедряют систему полного контроля

В школе №133 Красногвардейского района представили пилотный проект "Умная, безопасная школа". Специальная программа получает данные о работоспособности всех инженерных систем на социальном объекте.
Есть возможность получать информацию со счетчиков электроэнергии, со счетчиков воды, сигнализаторов утечки газа, тревожных кнопок, также реализовано управление дежурным и внутренним освещением.
Павел Абаев, инженер
Контроль за безопасностью включает двухфакторную идентификацию: при входе в школу изображение с видеокамеры сверяется с карточкой. В случае неисправности одной из систем или попытке ее взлома информация сразу же отображается в программе.
Можно посмотреть, где произошло событие – то есть локализация на плане объекта с изображением и описанием сработавшего датчика, например, сработали "Окна в санузле".
Павел Абаев, инженер
Преимущество новой системы – онлайн-доступ, за функционированием здания пользователь может следить через мобильное приложение.
Теперь с приходом такой системы у меня появилась возможность на своем мобильном телефоне видеть все, что происходит в школе, то есть считывать информацию с камер, которые здесь установлены.
Алексей Паршев, директор средней общеобразовательной школы №133
При возникновении ЧС система мониторинга автоматически оповестит реагирующие структуры.
Видео, фото: Piter TV
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