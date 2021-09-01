В школе Красногвардейского района внедряют систему полного контроля

Программа позволяет следить за работоспособностью всех систем: от камер видеонаблюдения до считывания показателей со счетчиков воды и электроэнергии.

В школе №133 Красногвардейского района представили пилотный проект "Умная, безопасная школа". Специальная программа получает данные о работоспособности всех инженерных систем на социальном объекте.

Есть возможность получать информацию со счетчиков электроэнергии, со счетчиков воды, сигнализаторов утечки газа, тревожных кнопок, также реализовано управление дежурным и внутренним освещением. Павел Абаев, инженер

Контроль за безопасностью включает двухфакторную идентификацию: при входе в школу изображение с видеокамеры сверяется с карточкой. В случае неисправности одной из систем или попытке ее взлома информация сразу же отображается в программе.

Можно посмотреть, где произошло событие – то есть локализация на плане объекта с изображением и описанием сработавшего датчика, например, сработали "Окна в санузле". Павел Абаев, инженер

Преимущество новой системы – онлайн-доступ, за функционированием здания пользователь может следить через мобильное приложение.

Теперь с приходом такой системы у меня появилась возможность на своем мобильном телефоне видеть все, что происходит в школе, то есть считывать информацию с камер, которые здесь установлены. Алексей Паршев, директор средней общеобразовательной школы №133

При возникновении ЧС система мониторинга автоматически оповестит реагирующие структуры.

Видео, фото: Piter TV