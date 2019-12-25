За год в Петербурге отремонтировали 29 школьных стадионов

Для ремонта ещё 18-ти объектов подготовлена проектная документация,

За 2022 год в Северной столице прошёл ремонт 29-ти стадионов при школах. На эти цели было направлено 269,97 млн рублей, ещё для 18 таких объектов подготовили проектную документацию. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Всего на ремонт и оснащение стадионов при школах из бюджета города было выделено 1,129 млрд рублей: за 2023 год планируется потратить на их обустройство 400,67 млн рублей, а ещё через год – уже 374,86 млн.

На пришкольных стадионах проводятся не только уроки физкультуры, но и соревнования, спортивные игры.

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