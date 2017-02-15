В петербургских парках и скверах высадят новые деревья

ГАТИ предоставила 190 ордеров на высадку новых деревьев в городе.

Государственная административно-техническая инспекция по заявкам Комитета по благоустройству Петербурга предоставила 190 ордеров на высадку новых деревьев в парках и скверах города. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Таким образом, на севере города в парке "Сосновка" обоснуются 283 саженца, ещё 110 - в парке Есенина. Также 46 новых деревьев высадят в парке Интернационалистов и 40 саженцев появятся в Яблоневом саду. Отмечается, что озеленение также планируется вдоль Петроградской, Октябрьской, Петровской и Выборгской городских набережных.

К тому же, в вышеперечисленных парках и скверах отремонтируют газонные насаждения.

Ранее мы писали, что власти города приглашают петербуржцев посадить деревья на майских праздниках.

Фото: Piter.tv