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В петербургских парках и скверах высадят новые деревья
Сегодня, 11:46
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kraratau27

В петербургских парках и скверах высадят новые деревья

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ГАТИ предоставила 190 ордеров на высадку новых деревьев в городе.

Государственная административно-техническая инспекция по заявкам Комитета по благоустройству Петербурга предоставила 190 ордеров на высадку новых деревьев в парках и скверах города. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Таким образом, на севере города в парке "Сосновка" обоснуются 283 саженца, ещё 110 - в парке Есенина. Также 46 новых деревьев высадят в парке Интернационалистов и 40 саженцев появятся в Яблоневом саду. Отмечается, что озеленение также планируется вдоль Петроградской, Октябрьской, Петровской и Выборгской городских набережных. 

К тому же, в вышеперечисленных парках и скверах отремонтируют газонные насаждения.

Ранее мы писали, что власти города приглашают петербуржцев посадить деревья на майских праздниках. 

Фото: Piter.tv 

Теги: гати, парки и скверы
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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