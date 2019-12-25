Проверки стали логическим продолжением запрета на деятельность МСР в жилых помещениях.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в Петербурге начались массовые проверки в хостелах. Об этом сообщает издание РБК.

Отмечается. что проверки напрямую связаны с запретом на деятельность МСР в жилых помещениях. Напомним, что поправка вступила в силу с 1 октября 2019 года. Ранее Петербург называли российской столицей хостелов. По словам экспертов, закрытие МСР в жилых помещениях уменьшит туристический поток в Северную столицу.

По оценкам специалистов, около 80% хостелов Петербурга находятся в жилом фонде.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге во время Евро-2020 цены на отели вырастут более чем на 100%.

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