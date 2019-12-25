Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в Петербурге начались массовые проверки в хостелах. Об этом сообщает издание РБК.
Отмечается. что проверки напрямую связаны с запретом на деятельность МСР в жилых помещениях. Напомним, что поправка вступила в силу с 1 октября 2019 года. Ранее Петербург называли российской столицей хостелов. По словам экспертов, закрытие МСР в жилых помещениях уменьшит туристический поток в Северную столицу.
По оценкам специалистов, около 80% хостелов Петербурга находятся в жилом фонде.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге во время Евро-2020 цены на отели вырастут более чем на 100%.
Фото:pixabay
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