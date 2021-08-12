В петербургских электричках 22 сентября велосипеды разрешат везти бесплатно

Осенняя акция в Петербурге позволит пассажирам электричек провезти велосипед без билета.

В Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября пройдет акция "На работу на велосипеде и СИМ". Ее заключительный день, 22 сентября, совпадает с Всемирным днем отказа от автомобиля.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания разрешит провоз велосипедов в электричках без оплаты и проездного документа. Дополнительно компания выпустит лимитированные тематические проездные карточки.

В рамках акции в городе состоятся совместные велозаезды. Один из них пройдет 21 сентября в Невском районе под названием "От магазина до магазина". Старт в 11:00 на проспекте Большевиков, 21. Для участия требуется регистрация.

Для поддержки участников будут работать "энергетические точки". 22 сентября с 17:00 до 20:00 одна из них разместится у ТРК "Радуга" на Космонавтов, 14, другая откроется на Балтийском вокзале. На площадках можно будет получить информационные материалы, скидочные купоны и сувениры.

Акция проводится в Петербурге 36-й раз. Она организуется трижды в год — зимой, весной и осенью. Главная цель — популяризация альтернативных видов транспорта и развитие инфраструктуры для велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти