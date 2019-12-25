В данный момент уже началась уборка внутриквартальной территории.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в апреле в домах Петербурга проведут генеральную уборку по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев. Об этом он заявил на онлайн-пресс-конференции, посвященной проведению месячника благоустройства в городе.

"В нынешних условиях мы планируем проводить внутриквартальную помывку и городских улиц с помощью дезинфицирующих средств. Управляющими компаниям даны соответствующие распоряжения", —сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в петербургских домах уже началась уборка внутриквартальной территории.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленинградском зоопарке рассказали, чем кормят животных в условиях коронавируса.

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