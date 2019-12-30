В петербургских кафе-кондитерских появились первые залоговые кружки

Кружку можно вернуть, получив деньги обратно в виде бонуса на заказ.

Впервые в России в петербургских кафе-кондитерских "Буше" появились залоговые кружки. Они сделаны из полипропилена и стоят 130 рублей.

Покупатель может в любой момент вернуть купленный многоразовый стакан, получив обратно потраченные на него деньги в виде бонусов на заказ. Бонусы предоставляются на один чек при покупке в момент возврата.

Кружки которые станут непригодны для использования будут отправлены на переработку. Подобная система действует во многих заведениях Германии и других стран. При этом на территории России это первый подобный опыт.

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Фото: pexels