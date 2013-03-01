Петербургские вузы приняли свыше 850 тыс. заявлений на поступление

Традиционно количество заявок от иногородних абитуриентов превышает 77%.

В текущем году на момент конца июля на поступление в высшие учебные заведения Петербурга было подано свыше 855 тысяч заявлений. Это число значительно превышает показатели прошлого года, когда было подано всего 797 тысяч заявлений. Данную информацию сообщил председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов в ходе пресс-конференции.

В этом году в вузах было определено 31 425 очных бюджетных мест на бакалавриат и специалитет. На эти места было подано 611 тысяч заявлений, что на 44 тысячи больше, чем в прошлом году. Особенностью текущей приемной кампании является введение новых правил приема по целевому набору. Около 44,7% абитуриентов поступили именно по этой квоте. Что касается отдельной квоты для участников и детей участников СВО, то в этом году количество заявлений увеличилось, и количество зачисленных на бюджет в вузы также стало больше. Если в 2023 году было выделено более 800 мест, то в этом году зачислено уже 1370 абитуриентов по данной квоте.

Традиционно количество заявок от иногородних абитуриентов превышает 77%. Кроме того, наблюдается значительный рост количества заявок от иностранных студентов, желающих получить образование в Санкт-Петербурге: они подали более 10 тысяч заявлений.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 1900 заявлений подано в вузы Ленобласти.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)

