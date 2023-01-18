Свыше 1900 заявлений подано в вузы Ленобласти

Бюджетные места уже заняты.

В вузы Ленинградской области зарегистрировано 1949 заявок, из которых 65% поданы через портал Госуслуги. Бюджетные места уже заняты: 1301 заявка была подана на эти направления, и 80% из них через Госуслуги. Тем не менее, есть возможность поступить и на платной основе.

Подача заявления через Госуслуги удобна: достаточно выбрать до пяти вузов и до пяти специальностей в каждом из них. В случае зачисления договор можно подписать в режиме онлайн через приложение "Госключ".

Более 600 тыс. россиян уже воспользовались платформой "Поступление в вуз онлайн", подав свыше 1,6 млн заявлений в тысячу учебных заведений.

Пять самых популярных специальностей среди абитуриентов включают Информатику и вычислительную технику, Информационные системы и технологии, Юриспруденцию, Прикладную информатику и лечебное дело.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в топ-20 российских регионов по перспективности трудоустройства.

Фото: Piter.TV (создано с помощью GigaChat)