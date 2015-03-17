Ленобласть вошла в топ-20 российских регионов по перспективности трудоустройства

Первое место в рейтинге заняла Амурская область, набравшая 77,95 балла.

Аналитиками портала hh.ru был составлен рейтинг регионов России по перспективам трудоустройства в третьем квартале 2024 года. Ленинградская область вошла в двадцатку лучших, опередив все регионы Северо-Западного федерального округа, кроме Петербурга.

Первое место в рейтинге заняла Амурская область, набравшая 77,95 балла. В этом регионе на одну вакансию приходится 2,8 резюме, а средняя предлагаемая зарплата составляет 92,6 тыс. рублей.

В пятерку лидеров также вошли Забайкальский край, республика Татарстан, Еврейская автономная область и Рязанская область. Санкт-Петербург занял 14-е место, а Москва - 62-е.

Ленинградская область заняла 16-е место в рейтинге перспективности трудоустройства. За квартал регион потерял девять позиций.

Аналитики отметили, что в Ленинградской области низкая конкуренция за рабочие места. На одну вакансию приходится 2,2 резюме, что ниже среднего показателя по стране - 3,2. Также в регионе зафиксировано низкое соотношение средней предлагаемой зарплаты к прожиточному минимуму - 65,6 тыс. рублей к 17,6 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV