В Петербурге задержали двух цыганок, обобравших пенсионеров на 2,5 млн рублей

Мошенницы представлялись сотрудницами пенсионного фонда и уговаривали стариков поменять деньги.

В Петербурге задержали двух аферисток-гастролеров, обобравших трех местных пенсионерок почти на 2,5 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как выяснилось, цыганки 33 и 42 лет, зарегистрированные во Владимирской области, но путешествующие по съемным квартирам в разных регионах России, продумали схему обмана. Аферистки представлялись пенсионеркам сотрудниками пенсионного фонда или работниками соцслужбы, втирались в доверие к пожилым женщинам, а затем убеждали в необходимости замены денег старого образца на новые. Так петербурженки и отдавали свои накопления общей суммой порядка 2,5 млн рублей. Кроме того, одна из жертв после визита мошенниц лишилась еще и ювелирных изделий и денежной компенсации от ФРГ. Со слов одной из пострадавших, жительницы блокадного Ленинграда, обманщицы продемонстрировали ей некое удостоверение и представлялись гендиректором пенсионного фонда. Сейчас полиция выясняет, был ли у мошенниц фальшивый документ.

Известно, что сведения о пенсионерах злоумышленницы находили в базе данных, которую купили в теневом пространстве. Одна из задержанных, рассказали в полиции, оказалась в федеральном розыске за мошенничество в Москве: в прошлом июле женщина похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей и должна была отправиться под стражу, но сбежала.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, сейчас одна из цыганок помещена под стражу, вторая – под подписку о невыезде.

рКомпьютерный мастер обманул пожилого петербуржца на 24 тысячи рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД