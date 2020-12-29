Компьютерный мастер обманул пожилого петербуржца на 24 тысячи рублей

Мошенник взял за починенный компьютер больше положенной суммы.

Днем 21 января в полицию обратился 84-летний петербуржец. Как стало известно Piter.TV, мужчина пожаловался на компьютерного мастера, который обманул его на 24 тысячи рублей.

Как выяснилось, еще в конце декабря пенсионер вызвал в свою квартиру на Пискаревском проспекте мастера по ремонту компьютеров из компании ООО "Терабит". Приехавший на вызов неизвестный мужчина представился мастером, починил неработающий компьютер пенсионера и переустановил операционную систему. За свою работу мастер потребовал от петербуржца 34 тысяч рублей, и мужчина заплатил эти деньги. Вечером дочь пожилого горожанина сообщила отцу, что мастер взял с него больше положенного, а вся проделанная работа стоит не более 10 тысяч рублей.

По словам пенсионера, он полмесяца не обращался в полицию, поскольку пытался самостоятельно найти в интернете стоимость проделанной работы мастера. Приметы обманщика мужчина не запомнил.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV