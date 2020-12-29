  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Полежаевском парке цыганка сняла с фельдшера "порчу" за 11 тысяч рублей
Сегодня, 12:06
34
himif

В Полежаевском парке цыганка сняла с фельдшера "порчу" за 11 тысяч рублей

0 0

Медик лишилась денег и ювелирных украшений.

Вечером 18 января в полицию обратилась 25-летняя уроженка Тверской области, работающая в Петербурге фельдшером скорой помощи. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой мошенницы.

Со слов пострадавшей, несколькими часами раньше к ней, идущей по Полежаевскому парку, подошла цыганка. Незнакомка уговорила фельдшера снять порчу, которая якобы была наложена на нее, и обманом завладела тысячью рублей и ювелирными изделиями медика, после чего скрылась. Общий ущерб от снятия "порчи" составил 11 тысяч рублей.

Женщина 45 лет на вид была с грязной медицинской маской на лице, в темных пуховике, брюках и сапогах, при себе имела бежево-розовую сумку через плечо. Также у цыганки были заметные длинные ногти коричнево-красного цвета.

Также мы рассказывали, что мошенники заработали 1 млн рублей на студентах-взяточниках из ПГУПС.

Фото: pixabay

Теги: кража, цыганка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии