В Полежаевском парке цыганка сняла с фельдшера "порчу" за 11 тысяч рублей

Медик лишилась денег и ювелирных украшений.

Вечером 18 января в полицию обратилась 25-летняя уроженка Тверской области, работающая в Петербурге фельдшером скорой помощи. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой мошенницы.

Со слов пострадавшей, несколькими часами раньше к ней, идущей по Полежаевскому парку, подошла цыганка. Незнакомка уговорила фельдшера снять порчу, которая якобы была наложена на нее, и обманом завладела тысячью рублей и ювелирными изделиями медика, после чего скрылась. Общий ущерб от снятия "порчи" составил 11 тысяч рублей.

Женщина 45 лет на вид была с грязной медицинской маской на лице, в темных пуховике, брюках и сапогах, при себе имела бежево-розовую сумку через плечо. Также у цыганки были заметные длинные ногти коричнево-красного цвета.

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Фото: pixabay