Мошенники заработали 1 млн рублей на студентах-взяточниках из ПГУПС

Мужчина обещал передать деньги преподавателям вуза якобы для погашения задолженностей по предметам.

Двое петербуржцев стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве после крупного обмана студентов-взяточников. Как рассказали в пресс-службе петербургской транспортной прокуратуры, первым обвинение предъявили мужчине, которого уличили в 19 аферах.

По версии следствия, мужчина с 2016 по 2018 годы совместно инженером отдела договорных форм обучения университета путей сообщения Императора Александра I промышлял обманной схемой в отношении учащихся. Злоумышленник предлагал студентам с академической задолженностью по дисциплинам помощь с ее устранением и просил за это определенную плату. Деньги при этом он обещал передавать преподавателям вуза, но фактически присваивал их себе. Всего аферист заработал на доверчивых студентах свыше миллиона рублей.

Материалы дела направлены в Невский районный суд. Дело в отношении упомянутого инженера отдела договорных форм обучения университета уже рассматривают в том же суде.

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